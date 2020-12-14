Обновление прошивки всех материнских плат MSI с чипсетами AMD 400-й серии

14 декабря 2020, 15:45

Будучи одним из ведущих производителей материнских плат в мире, компания MSI всегда стремится обеспечить максимально комфортные условия для геймеров и профессионалов, в том числе посредством регулярных обновлений прошивки.

На этой неделе будет представлена новая версия BIOS для всех плат MSI с чипсетами AMD 400-й серии – AMD AGESA COMBO PI V2 1.1.0.0 Patch D. Планируется, что к концу 2020-го года она будет доступной для скачивания для всех моделей соответствующих материнских плат.Прошивка AMD AGESA COMBO PI V2 1.1.0.0 Patch D: поддержка процессоров Ryzen 5000 всеми платами с чипсетами AMD 400-й серииПомимо повышения производительности компьютерных систем, целью обновления прошивки материнских плат является улучшение их совместимости с другими аппаратными компонентами. Многие пользователи задаются вопросом, будут ли недавно выпущенные процессоры AMD Ryzen 5000-й серии работать на старых платформах AMD. Желание проапгрейдить компьютер новейшим процессором понятно, поэтому компания MSI предлагает прошивку AGESA 1.1.0.0 Patch D для всех материнских плат MSI с чипсетами AMD 400-й серии, которая делает их совместимыми с вышеупомянутыми процессорами. Версия AGESA 1.1.8.0 выпущена не будет ввиду некоторых технических проблем. Таким образом, AGESA 1.1.0.0. Patch D – лучший вариант обновления прошивки материнской платы.Прошивка AMD AGESA COMBO PI V2 1.1.0.0 Patch D: функция Re-Size BAR - поддержка изменения размера базового адресного регистраОдним из достоинств новой прошивки является функция Re-Size BAR, поддержка изменения размера базового адресного регистра. Данная функция позволяет организовать более эффективный доступ к памяти, что способствует повышению общей производительности компьютера. Это еще один веский повод для того, чтобы перейти на BIOS версии AGESA 1.1.0.0 Patch D.Не забывайте проверять продуктовые страницы, чтобы получить обновление BIOS, как только оно будет доступно на официальном сайте MSI.