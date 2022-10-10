MSI представляет новые материнские платы с чипсетом AMD B650 (платформа AM5)

10 октября 2022, 12:45

Компания MSI объявляет о выпуске новых моделей на чипсете AMD B650.

Предлагая широкие возможности для продуктивной работы эти материнские платы предназначены как для геймеров, так и для любых других сфер. В них реализовано множество передовых технологий и эксклюзивных функций, направленных на повышение производительности и удобства эксплуатации.

Хорошее охлаждение – залог стабильной работы всего компьютера, особенно когда речь идет о мощных процессорах AMD Ryzen 7000. Вот почему на силовых элементах материнских плат MSI B650 установлен радиатор большого размера. На транзисторах используются термопрокладки с теплопроводностью 7 Вт/(м·K), дополнительные термопрокладки имеются и на дросселях. Для охлаждения твердотельных накопителей в слотах M.2 применяются двухсторонние радиаторы M.2 Shield Frozr, которые весьма эффективно проявляют себя с устройствами большого объема или работающими на высоких скоростях.Чтобы процессоры AMD Ryzen 7000-й серии могли показать все, на что способны, материнские платы MSI B650 наделены системой питания Duet Rail, насчитывающей до 16+2+1 фазы, и парой процессорных разъемов питания. Технология Core Boost, подразумевающая оптимизированную разводку и цифровую регулировку системы питания, – ключевая особенность плат MSI, обеспечивающая поддержку современных многоядерных процессоров и создающая идеальные условия для их разгона.Платформа AMD AM5 поддерживает оперативную память DDR5, которая отличается удвоенной пропускной способностью и более высокой частотой работы по сравнению с предыдущим стандартом. Передовой производственный процесс, применяемый при установке слотов, в сочетании с эксклюзивной технологией Memory Boost гарантирует высокую производительность оперативной памяти на материнских платах MSI B650 – ее частота достигает 6600 МГц. Кроме того, поддерживаются технология AMD EXPO™ и профили A-XMP, которые помогают задать оптимальные настройки для конкретных модулей.Чтобы удовлетворить потребности геймеров в быстрой передаче данных, на платах MSI B650 реализованы интерфейсы 2.5G Ethernet, Wi-Fi 6E и USB 3.2 Gen2x2 Type-C (20 Гбит/с). Любители яркой подсветки будут иметь возможность украсить свежесобранный компьютер, подключив адресуемую иллюминацию второго поколения. На панели ввода/вывода имеется кнопка Flash BIOS, с помощью которой можно легко обновлять прошивку материнской платы.Серия MPG была основательно улучшена для новой платформы AM5. В ней присутствуют модели с двумя вариантами дизайна: карбоново-черным и серебристо-белым. MPG B650 CARBON WIFI и MPG B650 EDGE WIFI имеют слот M.2, работающий в режиме PCIe 5.0 x4. Общее число слотов M.2 достигает четырех, а портов SATA – шести, поэтому на базе такой материнской платы можно легко собрать дисковую подсистему большой емкости. В серии также представлена модель форм-фактора mini-ITX – серебристо-белая MPG B650I EDGE WIFI, которая идеально впишется в компактный корпус белоснежного цвета.