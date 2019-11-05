MSI первой выпускает патч AMD Combo PI 1.0.0.4 Patch B для материнских плат AM4

5 ноября 2019, 11:15

Компания MSI, ведущий производитель игровых материнских плат в мире, сообщает о выпуске обновления BIOS для продуктов на базе платформы AMD.

Патч AMD Combo PI 1.0.0.4 Patch B (SMU v46.54) привносит множество улучшений по сравнению с предыдущей версией прошивки. В частности, оптимизирована процедура старта компьютера. По сравнению с версией 1.0.0.3 вход в интерфейс BIOS выполняется на 20% быстрее.



Обновленная версия BIOS для материнских плат с чипсетом X570 станет доступной для скачивания в конце октября. В ней для платформы X570 реализована поддержка процессоров Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G, а также RAID-массивов на базе SATA- и NVMe-накопителей. Аналогичное обновление BIOS для материнских плат MSI серий 300 и 400 пока находится в работе и будет выпущено в ноябре 2019.

