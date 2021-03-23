MSI выпускает прошивку BIOS версии AGESA COMBO PI V2 1.2.0.1 Beta

23 марта 2021, 10:15

Компания MSI, ведущий производитель материнских плат в мире, выпускает обновление прошивки BIOS (AGESA COMBO PI V2 1.2.0.1 beta) для своих продуктов 500-й серии. В нем реализована поддержка технологии Smart Access Memory при их использовании с процессорами AMD Ryzen 3000-й серии. Теперь оптимизированный доступ к видеопамяти доступен и с процессорами Ryzen 5000, и с процессорами Ryzen 3000. Кроме этого, в BIOS версии AGESA COMBO PI V2 1.2.0.1 улучшена производительность кэша третьего уровня процессоров Ryzen 5000 (по данным бенчмарка AIDA64).

Интеллектуальный доступ к памяти (Smart Access Memory) – это инновационная функция, позволяющая центральному процессору иметь полный доступ к видеопамяти – в отличие от нынешнего положения вещей, когда доступ ограничен «окном» размера всего лишь 256 МБ.



Для применения данной технологии нужно использовать видеокарту с графическим процессором AMD Radeon RX 6000-й серии и центральный процессор AMD Ryzen серии 5000 или 3000. Не забудьте обновить драйвер видеокарты до последней версии.

Кроме этого, в BIOS версии AGESA COMBO PI V2 1.2.0.1 устранена проблема с производительностью кэша третьего уровня процессоров Ryzen 5000 в бенчмарке AIDA64. Теперь пропускная способность данного кэша стала существенно выше.