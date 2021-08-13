Материнские платы MSI серий 500 и 400 поддерживают новые процессоры Ryzen 5000 G

13 августа 2021, 13:45

На рынок вышли процессоры AMD Ryzen 5000 G-серии, которые станут отличным выбором и для геймеров, и для творческих профессионалов.

Они основаны на микроархитектуре Zen 3, изготовлены по технологии 7 нм и включают в себя встроенное графическое ядро Radeon.

В настоящее время данная серия состоит из двух моделей: Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 5600G. Термопакет обеих составляет 65 Вт. Ryzen 7 5700G – это 8-ядерный и 16-поточный процессор с максимальной Boost-частотой 4,6 ГГц. Специалисты разгонной лаборатории MSI сумели поднять его частоту до 6 ГГц, воспользовавшись материнской платой MSI X570S и охлаждением жидким азотом.

Процессоры Ryzen 5000 G-серии поддерживаются всеми материнскими платами MSI серии 500, в том числе моделями на чипсетах X570, B550 и A520. Для наилучшей совместимости следует использовать BIOS версии AGESA Combo PI V2 1.2.0.3b или более свежей. Платы MSI серии 400 также работают с новыми процессорами AMD – для этого предназначена прошивка BIOS версии AGESA Combo PI V2 1.2.0.2. Найти нужную версию BIOS можно здесь.Материнские платы MSI серии X570S выйдут на рынок 17 августа. Их отличает улучшенная система питания и бесшумная безвентиляторная система охлаждения. Дополнительная информация – в будущих новостях от MSI.