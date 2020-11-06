G.Skill представила быструю оперативную память, оптимизированную для Ryzen 5000

6 ноября 2020, 12:15

Компания G.Skill International Enterprise пополнила серию оперативной памяти Trident Z Neo новыми комплектами, оптимизированными для работы с процессорами AMD серии Ryzen 5000, которые сегодня поступили в продажу.

К слову, двумя старшими чипами семейства AMD Vermeer на базе архитектуры Zen 3 можно ознакомиться в нашем подробном обзоре.