G.Skill представила быструю оперативную память, оптимизированную для Ryzen 5000

Компания G.Skill International Enterprise пополнила серию оперативной памяти Trident Z Neo новыми комплектами, оптимизированными для работы с процессорами AMD серии Ryzen 5000, которые сегодня поступили в продажу.
К слову, двумя старшими чипами семейства AMD Vermeer на базе архитектуры Zen 3 можно ознакомиться в нашем подробном обзоре.
О базовом комплекте Trident Z Neo DDR4-3600 CL14 объёмом 16 Гбайт мы уже писали, однако производитель расширил выбор доступной памяти и готов предложить варианты из двух модулей DDR4-3600 общим объёмом 32 Гбайт, а также комплект из четырёх 16-Гбайт модулей общим объёмом 64 Гбайт. Несмотря на увеличенную плотность чипов, тайминги и рабочее напряжение памяти остались на прежнем уровне — CL14-15-15-35 при 1,45 В.
G.Skill также представила сегодня первый комплект Trident Z Neo из двух модулей DDR4-3800 CL14 общим объёмом 32 Гбайт. Несмотря на повышенное требование к напряжению в 1,5 В, память работает с очень низкими задержками CL14-16-16-36. Это первые на рынке модули с таким сочетанием высокой частоты и низких задержек.
Для энтузиастов, собирающихся выжать из своего чипа серии Ryzen 5000 всё возможное, G.Skill готова предложить комплекты оперативной памяти Trident Z Neo DDR4-4000. Некоторые наиболее удачные образцы процессоров Ryzen 5000 могут обеспечить работу шины Infinity Fabric на частоте до 2000 МГц (FCLK), таким образом позволяя использовать память DDR4-4000 без нарушения оптимального соотношения 1:1 между частотой шины и памяти (MCLK).
Как указывает ресурс Tom’s Hardware, новые модули оперативной памяти Trident Z Neo поступят в продажу к концу этого месяца. К сожалению, ни точной даты, ни стоимости новых комплектов ОЗУ производитель не указывает.
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