MSI представляет Trident X: первый компактный игровой десктоп нового поколения

24 сентября 2018, 11:45

MSI, мировой производитель игровых продуктов, представляет компактный игровой десктоп Trident X, оснащенный новейшей видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti и процессором Intel Core K-серии.

Созданный специально для геймеров, он воплощает в себе обширный опыт MSI по разработке инновационных устройств.MSI Trident X – это первый в мире компактный стационарный компьютер с полноразмерной новейшей видеокартой MSI GeForce RTX с технологией Ray Tracing и блоком питания формата SFX. Объем его корпуса составляет всего 10 литров. Trident X нацелен на геймеров, которые желают получить максимальную производительность в играх без оговорок и компромиссов, поэтому в нем используются видеокарты с новейшими графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX, гарантирующими стабильно высокую частоту кадров на максимальных настройках в играх класса AAA даже в разрешении 4К.Профессиональные киберспортсмены требуют экстремальную вычислительную мощность и ждут, что оборудование станет органичным продолжением их собственного мастерства и реакции, позволяя не делать скидок на ограничения и задержки. Современные технологии и изысканный дизайн делают Trident X оптимальной платформой для соревновательных игр и работы в многозадачном режиме. Внимательно изучив требования пользователей, специалисты MSI тщательно отобрали и настроили все компоненты этого компьютера, чтобы оптимизировать их работу для игр и стриминга в высоком разрешении.Чтобы производительность в режиме многозадачности всегда оставалась высокой, в Trident X используется процессор Intel Core серии K с разблокированным множителем и уникальная система охлаждения Silent Storm Cooling, способная обеспечить оптимальный отвод тепла даже при разгоне. Внутреннее пространство корпуса разделено на три отсека с независимыми воздушными потоками, чтобы отдельные компоненты системы получали надлежащий обдув.