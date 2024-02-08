MSI представляет игровые десктопы с NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER

8 февраля 2024, 10:45

MSI рада сообщить о том, что ее игровые ИИ-десктопы с процессорами Intel 14-го поколения теперь оснащаются видеокартами серии NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER.

MEG Trident X2 14th, MPG Infinite X2 14th, MPG Trident AS 14th, MAG Infinite S3 14th и MAG Codex 6 14th – все эти компьютеры, ранее комплектовавшиеся видеокартами серии NVIDIA GeForce RTX 40, теперь доступны с видеокартами RTX 40 SUPER, которые выводят их игровые возможности на новый уровень.

Графическая подсистема игровых десктопов MSI нового поколения представлена видеокартами серии RTX 40 SUPER: моделями GeForce RTX 4080 SUPER, GeForce RTX 4070 Ti SUPER и GeForce RTX 4070 SUPER. Опережая по производительности своих предшественников, они ускоряют работу игр и других приложений, в том числе тех, что используют искусственный интеллект. Платформа RTX открывает перед геймерами новые горизонты.Графические процессоры RTX SUPER совершают переворот в мире гейминга благодаря встроенным тензорным ядрам, чья производительность при обработке ИИ достигает 836 TOPS. Так ускоряются самые разные приложения, не только игры. В сочетании с аппаратной поддержкой трассировки лучей это гарантирует повышенное качество изображения и комфортную частоту кадров в видеоиграх за счет ИИ-технологий NVIDIA, таких как генерация кадров Frame Generation, реконструкция лучей Ray Reconstruction и масштабирование DLSS.-Вычислительная мощность GeForce RTX 4080 SUPER при обработке искусственного интеллекта достигает 836 TOPS, что позволяет широко применять ИИ в играх, при создании контента и в обычных повседневных делах.Технология DLSS повышает качество изображения за счет искусственного интеллекта, генерирующего семь из каждых восьми пикселей, что обеспечивает четырехкратное ускорение при полной трассировке лучей. Таким образом, игровые ИИ-десктопы MSI с видеокартами RTX SUPER задают новые стандарты производительности. Они обеспечивают плавный игровой процесс при любых настройках и позволяют с комфортом играть даже в разрешении 4K.Впрочем, видеокарты RTX 40 SUPER проявляют свою мощь не только в играх, но и в задачах, связанных с искусственным интеллектом. Видеомонтаж, рендеринг сложных трехмерных моделей, офисные и креативные приложения – ИИ-десктопы MSI помогут быстрее справляться с любыми задачами, требующими больших вычислительных ресурсов.Игровые ИИ-десктопы MSI могут похвастать эксклюзивными функциями искусственного интеллекта, которые выходят за рамки игр и распространяются на многие другие сценарии использования: коммуникацию, развлечения, работу. Например, с ними доступна ИИ-модель для генерации контента, специально созданная в помощь креативным авторам.ИИ-модуль MSI AI Engine – программное обеспечение, которое оптимизирует настройки производительности компьютера, а также изменяет параметры подсветки, звука и изображения в соответствии с активным приложением. При переходе от игры к офисному приложению или просмотру фильма пользователю не придется ничего делать вручную – компьютер сам начинает работать в соответствии с текущим сценарием использования.-ИИ-модуль MSI AI Engine автоматически оптимизирует настройки производительности компьютера, а также изменяет параметры подсветки, звука и изображения в соответствии с активным приложением.Технология Frozr AI Cooling использует искусственный интеллект для более эффективного охлаждения компьютерной системы. Информация о температуре центрального и графического процессоров, собираемая в режиме реального времени, обрабатывается сложным алгоритмом, выдающим оптимальный именно для данного компьютера вариант регулировки скорости вращения вентиляторов. Эффективное охлаждение гарантирует стабильно высокую производительность под любыми нагрузками, а также способствует снижению уровня шума. По сравнению с традиционными решениями температура центрального и графического процессоров снижается примерно на 5 и 12 градусов, соответственно, а уровень шума уменьшается на 5 дБ.-Технология Frozr AI Cooling обеспечивает оптимальное охлаждение, используя алгоритмы искусственного интеллекта.

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