NVIDIA представляет серию GeForce RTX SUPER

NVIDIA представила новую линейку игровых GPU: GeForce RTX 2060 SUPER, GeForce RTX 2070 SUPER и GeForce RTX 2080 SUPER, которые обеспечивают лучшую в классе игровую производительность и трассировку лучей в реальном времени для существующих игр и проектов завтрашнего дня.
Линейка GeForce RTX SUPER, на оптимизацию архитектуры и техпроцесса которой ушел почти год, обладает самой высокой игровой производительностью и максимальной энергоэффективностью по сравнению со всеми остальными GPU в своем классе. Новая линейка также предлагает бескомпромиссное сочетание производительности и передовых возможностей.
“Экосистема развития трассировки лучей в реальном времени огромна – десятки миллионов GPU, поддержка индустриальных API, лучших игровых движков и звездных игровых франшиз, - говорит Джефф Фишер (Jeff Fisher), старший вице-президент по развитию ПК-бизнеса в NVIDIA. – Новая линейка SUPER обладает еще более высокой производительностью для требовательных геймеров и гарантирует их готовность к новой волне игровых блокбастеров с трассировкой лучей в реальном времени”.
Трассировка лучей – это передовая графическая технология, которая применялась в кинематографе для создания ультрареалистичных визуальных эффектов. Только GPU серии GeForce RTX обладают гибридной архитектурой с поддержкой передового шейдинга, программируемой трассировки лучей и ядрами для вычислений, что дает возможность запускать игры с трассировкой лучей в реальном времени. Трассировка лучей поддерживается в стандартных в индустрии API, включая Microsoft DirectX Raytracing (DXR) и Vulkan, а также в игровых движках, которые разработчики используют для создания игр, включая Unreal Engine, Unity, Frostbite, id Tech, Northlight, 4A Engine и другие.
На прошедших недавно выставках Computex и Е3 многие разработчики заявили об использовании трассировки лучей для создания графики в новых играх. Call of Duty: Modern Warfare, Control, Cyberpunk 2077, Doom Eternal, Sword and Fairy 7, Watch Dogs: Legion и Wolfenstein: Youngblood вошли в пул ключевых игр с поддержкой трассировки. Трассировка уже работает в таких играх, как Battlefield V, Metro Exodus Quake II RTX, Shadow of the Tomb Raider и Stay in the Light (ранний доступ).
Новая серия GPU SUPER дополняет уже существующие GPU GeForce RTX 2060 (первый шаг к RTX-производительности) и GeForce RTX 2080 Ti (лучший игровой GPU в мире).
GeForce RTX 2060 SUPER GPU – в продаже с 9 июля
До 22% быстрее (в среднем на 15%), чем RTX 2060
8ГБ GDDR6 – на 2ГБ больше, чем у RTX 2060
Быстрее, чем GTX 1080
7+7 TOPs (FP32+INT32) и 57 Tensor TFLOPs
Рекомендованные розничные цены: Россия - 32 990 рублей, Украина – 13 990 гривен, США - $399 (без налогов).
GeForce RTX 2070 SUPER GPU – в продаже с 9 июля
До 24% быстрее (в среднем на 16%), чем RTX 2070
Быстрее, чем GTX 1080 Ti
9+9 TOPs (FP32+INT32) и 73 Tensor TFLOPs
Рекомендованные розничные цены: Россия - 39 990 рублей, Украина – 16 990 гривен, США - $499 (без налогов).
GeForce RTX 2080 SUPER GPU – в продаже с 23 июля
Пропускная способность памяти до 15.5ГБ/с
Быстрее, чем TITAN Xp
11+11 TOPs (FP32+INT32) и 89 Tensor TFLOPs
Рекомендованные розничные цены: Россия - 56 990 рублей, Украина – 23 990 гривен, США - $699 (без налогов).
Графические процессоры GeForce RTX поддерживают множество передовых игровых возможностей. Помимо того, что это единственные графические процессоры, способные обеспечить трассировку лучей в реальном времени, они на порядок быстрее работают с задачами искусственного интеллекта благодаря технологии NVIDIA Deep Learning Super Sampling (до 130 Tensor TFLOPS) и единственные поддерживают передовые технологии Mesh Shading и NVIDIA Adaptive Shading (NAS).
NAS также поддерживает Variable Rate Shading, включая шейдинг с оценкой изменений при движениях и содержимого кадра для максимально высокой производительности и качества изображений, а также Foveated Rendering для добавления детализации в зрительную область в сочетании с системой трекинга глаз для VR-приложений нового поколения.
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