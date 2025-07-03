У Польщі хочуть заборонити роботу під час екстремальної спеки

3 июля 2025, 8:45

При температурі 32–35 °C праця має бути призупинена — таке положення з’явилось у новій версії проєкту постанови щодо охорони праці, підготовленій Міністерством сім’ї, повідомляє Dziennik Gazeta Prawna.

Спека — нова реальність польського літа. Уже найближчими днями в окремих регіонах температура може сягнути 36–37 °C, що становить серйозну загрозу здоров’ю працівників.Що передбачають зміни:

Чітке обмеження на виконання робіт у закритих приміщеннях та просто неба під час сильної спеки.

Більше часу для роботодавців на адаптацію до нових вимог.

Посилення правил безпеки для збереження життя та здоров’я працівників.



Очікується, що нові норми допоможуть захистити людей, які працюють в умовах високих температур — наприклад, на будівництві, складах або фабриках.



Закон ще не ухвалено остаточно, але влада чітко сигналізує: робота під палючим сонцем повинна стати винятком, а не нормою.