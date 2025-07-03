Российский теневой флот оценивается в 900 судов – французский адмирал

Эти танкеры транспортируют нефть в обход международных санкций не только в интересах России, но и в интересах Ирана и Северной Кореи, сообщил адмирал Бенуа де Гибер во время слушаний в комитете по обороне Национальной ассамблеи.
По мнению адмирала, феномен флота-призрака возможен из-за либеральности международного морского права и относительной непрозрачности морских перевозок и буксировочных операций.
Адмирал отмечает, что обычно это танкеры средней емкости, часто старой конструкции, недавно приобретенные операторами, с малой узнаваемостью и часто не отвечающие минимальным стандартам безопасности.
Будучи морским префектом пролива Ла-Манш и Северного моря, Бенуа де Гибер также отмечает влияние войны в Украине на усиление присутствия российских военно-морских сил в своей зоне ответственности.
Для россиян Ла Манш и Северное море – это стратегический переход с Балтики в Атлантику и Средиземноморский регион.
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