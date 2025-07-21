Румыния хочет производить дроны совместно с Украиной

21 июля 2025, 10:45

Об этом сообщает Digi24. Согласно планам, Румыния должна оплатить детали некоторых беспилотников, разработанных украинцами на основе военного опыта.

Следующим шагом станут инвестиции в завод в Румынии, где румыны и украинцы будут совместно производить беспилотники.



Большая часть дронов поступит на вооружение румынской армии, но многие из них, согласно плану, будут проданы и другим европейским странам.



СМИ отмечает, что дальнейшие шаги, скорее всего, будут реализованы уже в 2026 году, когда в Румынии будет утвержден новый военный бюджет.

