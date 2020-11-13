Турки не хотят покупать двигатели у "Мотор Сич"

13 ноября 2020, 10:15

Турция отказалась использовать в производстве военных ударных беспилотников Bayraktar двигатели ТВ2 украинского производителя "Мотор Сич".

Военные предпочли двигатель производства дочерней компании Turkish Aerospace Industries.

Все потому что Турция переходит на использование двигателей собственного производства из-за внешнего политического давления. Также из-за того, что разные страны ввели эмбарго на поставки военных технологических решений.Ранее Канада официально объявила, что прекратила выдавать разрешения на экспорт вооружений для Турции, поскольку эти технологии могут быть использованы Анкарой в военном конфликте между Арменией и Азербайджаном.