Турция и Украина противостоят России вместе

11 марта 2020, 10:15

Киев и Анкара прорабатывают планы по организации производства турецких ударных беспилотных комплексов.

Еще Андрей Загороднюк, профильный министр в кабинете министров Гончарука, заявлял, что Турция готова работать в этом вопросе. Беспилотники — очень перспективное оружие, они чрезвычайно эффективны. Сейчас Турция доказывает это в своих боевых действиях.

Напомним, что на сегодня мы уже получили от Турции шесть оперативно-тактических многоцелевых беспилотников Bayraktar TB2 производства турецкой компании Baykar Machine, а в конце 2019 года наши специалисты завершили подготовку к эксплуатации и техническому обслуживанию соответствующей техники. Bayraktar TB2 активно и успешно применяется в операции «Весенний щит», проводимой Турцией в Сирии, где дрон используется не только как разведчик и наводчик высокоточного вооружения, но и для ударов, «с высокой эффективностью уничтожая военную технику».