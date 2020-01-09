Украина продемонстрировала собственный беспилотный истребитель

9 января 2020, 12:15

ВСУ провели демонстрацию новейшего перспективного беспилотного истребителя, весом до 3,5 тонн, созданного совместно с авиаконструкторами из Турции.

Беспилотник может управляться через специальные спутниковые системы, что, тем самым, позволяет эксплуатировать его в практически любом уголке планеты. У беспилотного истребителя пока что нет официального наименования, однако, сообщается о том, что летательный аппарат способен действовать на высоте до 12 километров и находиться в полёте при этом до 5 часов. Наиболее примечательным является тот факт, что летательный аппарат предназначен для поражения не только наземных, но и воздушных целей, хотя какие-либо раскрытые характеристики дрона не приводятся. Согласно ряду данных, беспилотник создавался на основе турецких ударных летательных аппаратов, однако, в качестве вооружения на нём используются украинские ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-земля», а кроме того, в качестве силовой установки применены украинские разработки.