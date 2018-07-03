У Су-57 может появиться новый соперник

3 июля 2018, 11:15

Американская компания «Sierra Technology» объявила о том, что завершила разрабатывать дизайн нового боевого ударного беспилотного летательного аппарата.

Речь идёт исключительно о концептуальной версии, однако учитывая тот факт, что новый самолёт будет базироваться на платформе истребителей F-22 и F-35, на реализацию проекта уйдёт не более 5-6 лет, т.е., свой первый полёт новый боевой дрон сможет совершить в середине будущего десятилетия. По оценкам независимых специалистов, новый американский беспилотник может оказаться весьма успешным проектом, так как при его создании наверняка будут учтены все недостатки самолётов F-22 и F-35, что создать главным противникам США массу проблем. Предполагается, что дрон сможет наносить удары не только по наземным объектам, но и вести борьбу с воздушными целями, став по своей сути, беспилотным истребителем, что, вполне вероятно, позволяет относить этот летательный аппарат к шестому поколению.

Учитывая секретность новой разработки, какие-либо сведения о боевом беспилотнике появятся не скоро, однако аналитики уже высказали предположение о том, что дрон будет управляться системой искусственного интеллекта, и, вполне вероятно, он будет сопровождать самолёты F-22 и F-35, т.е, дейсвтовать в составе комплекса.