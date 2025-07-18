РФ тестує лазерну зброю "Посох": нова спроба зупинити дрони "Лютий"

18 июля 2025, 17:45

Російська компанія LazerBuzz заявила про випробування лазерної системи в межах проєкту «Посох».



Система позиціонується як засіб для захисту критичної інфраструктури від FPV-дронів, зокрема українських "Лютих".

Під час демонстрації лазер знищив статичний макет батареї FPV-дрона з відстані 500 метрів за одну секунду, а в разі ураження двигуна, за словами розробників, вистачить 2 мс дії.Потужність установки — 3 кВт, у розробці також версія на 80 кВт із дальністю до 1,5 км, яку обіцяють протестувати на полі бою вже до кінця 2025 року.Технічний потенціал "Посоха" обмежений низкою критичних факторів. Лазерні системи ефективні лише за умови доброї видимості, короткої дистанції та фіксації дрона в полі променя, що практично неможливо проти маневрових FPV з високою швидкістю і низьким профілем польоту. Більше того, система наразі тестувалася по статичній, неозброєній цілі. Реальні умови фронту — це пил, дим, електронні завади та масовані рої.Втім, поява проєкту «Посох» є маркером переходу РФ до масштабнішого фінансування лазерного напрямку. Йдеться не стільки про тактичну ефективність, скільки про символічну відповідь на дрони "Лютий", які не раз демонстрували прорив ППО і вразливість тилових об’єктів. Схожі системи тестують США (DE M-SHORAD), Ізраїль (Iron Beam), Туреччина (Alka), однак жодна з них поки не є серійною.