Велика Британія успішно протестувала нову лазерну систему захисту літаків

22 октября 2024, 13:45

Ця система розроблена в рамках проекту Team Pellonia (співпраця Міністерства оборони, Dstl, Leonardo UK та Thales UK), призначена для оснащення таких літаків Королівських Повітряних сил, як розвідувальні літаки Shadow R2 та вантажні Airbus A400M.

Система дозволяє виявляти, відстежувати та нейтралізувати ракетні загрози за лічені секунди.Повідомляється, що технологія включає системи попередження Elix-IR від Thales та лазерну систему Miysis DIRCM від Leonardo. Під час випробувань система перехопила та знищила кілька ракет із високою точністю. Цей успіх підтверджує можливість використання таких технологій для захисту військових літаків у реальних умовах.