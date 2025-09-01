РФ представила станцію "Сигнал-М" для автоматичного виявлення та глушіння дронів

1 сентября 2025, 11:15

На виставці «Дрон Експо — 2025» у Казані компанія НПО «Киловатт» презентувала станцію «Сигнал-М», здатну автоматично виявляти безпілотники на відстані до 1 км та миттєво активувати станцію РЕБ для їх нейтралізації.



Розробка орієнтована не лише на фронтове застосування, а й на захист стратегічних об’єктів у тилу.

За словами виконавчого директора НПО «Киловатт» Жанни Хайрединової, станція «Сигнал-М» створена у відповідь на запити військових підрозділів, які стикаються з масовим застосуванням БПЛА на фронті. Система працює за принципом повної автоматизації: при виявленні цілі активується станція РЕБ, яка глушить керування дроном або його канал передачі даних, після чого повертається у режим очікування.Ключова особливість комплексу — його адаптація для захисту тилових об’єктів. Розробники підкреслюють, що БПЛА становлять не меншу загрозу для промислових та агропідприємств, складів, транспортних вузлів та енергетичних об’єктів, ніж для передових позицій. «Сигнал-М» позиціонується як універсальна система, яку можна інтегрувати у багаторівневу оборону критичної інфраструктури.Хоча заявлені можливості обмежені дальністю виявлення до одного кілометра, компактність комплексу й автоматизований режим роботи роблять його потенційно ефективним у створенні локальних «куполів захисту» навколо чутливих об’єктів. Водночас, можливості протидії сучасним малопомітним дронам із зашифрованими каналами зв’язку поки залишаються під питанням.«Сигнал-М» демонструє зростаючу тенденцію РФ до створення автономних модульних систем ППО малого радіусу дії з інтегрованими функціями РЕБ. Якщо станція буде масштабована, вона може суттєво посилити оборону тилових регіонів, проте її ефективність проти складніших БПЛА залежатиме від розвитку алгоритмів виявлення та стійкості до протидії.