Антена Ubiquiti Omni AMO-5G13

1 июня 2022, 14:45

Всенаправлена MIMO-антена з більшим коефіцієнтом посилення в порівнянні з моделлю AMO-5G10.

Антена сконструйована для спільного використання з точкою доступу Rocket M5.

AirMax Omni 5G-13 розроблена для побудови базових станцій, працюючих в частотному діапазоні 5ГГц. Інтегруючи цю антену з точкою доступу Rocket M5, ви отримаєте високопродуктивну базову станцію операторського класу, здатну якісно обслуговувати пристрої.

Технологія MIMO, використовувана в цих антенах, дозволяє підвищити продуктивність пристроїв в 2 рази.

Всенаправлена антена розроблена для побудови лінків PtMP (точка - багато точок). Використовуючи одну антену, оператор охоплює район 360°, зручно для створення WiFi мережі в невеликому мікрорайоні. Технологія MIMO спільно з протоколом передачі даних AirMax TDMA дозволить навантажувати пристрій сотнею клієнтів без втрати продуктивності. А програмне забезпечення AirControl - централізовано керувати всією мережею WiFi.

робочий діапазон частот - 5450-5850 МГц

КСВ антени - 1.5:1

розв'язка по кроссполяризации - 25 dB

посилення антени - 13 dBi

ширина діаграми спрямованості - 7 x 360 °

роз'єм для підключення антени - 2x RP-SMA female

матеріал корпусу - метал/пластик, cтійкий до УФ



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