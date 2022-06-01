Антена Ubiquiti Omni AMO-5G13

Всенаправлена MIMO-антена з більшим коефіцієнтом посилення в порівнянні з моделлю AMO-5G10.
Антена сконструйована для спільного використання з точкою доступу Rocket M5.
AirMax Omni 5G-13 розроблена для побудови базових станцій, працюючих в частотному діапазоні 5ГГц. Інтегруючи цю антену з точкою доступу Rocket M5, ви отримаєте високопродуктивну базову станцію операторського класу, здатну якісно обслуговувати пристрої.
Технологія MIMO, використовувана в цих антенах, дозволяє підвищити продуктивність пристроїв в 2 рази.
Всенаправлена антена розроблена для побудови лінків PtMP (точка - багато точок). Використовуючи одну антену, оператор охоплює район 360°, зручно для створення WiFi мережі в невеликому мікрорайоні. Технологія MIMO спільно з протоколом передачі даних AirMax TDMA дозволить навантажувати пристрій сотнею клієнтів без втрати продуктивності. А програмне забезпечення AirControl - централізовано керувати всією мережею WiFi.
робочий діапазон частот - 5450-5850 МГц
КСВ антени - 1.5:1
розв'язка по кроссполяризации - 25 dB
посилення антени - 13 dBi
ширина діаграми спрямованості - 7 x 360 °
роз'єм для підключення антени - 2x RP-SMA female
матеріал корпусу - метал/пластик, cтійкий до УФ
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