Бездротовий мережевий адаптер TP-LINK TL-WN722N

31 июля 2022, 19:16

Компактний USB-адаптер, оснащений всенаправленною зовнішньою антеною з коефіціентом підвищення 4дБи.

Особливості

Підтримка технології Wireless N і забезпечення швидкісті до 150 Мбіт/с, яка ідеально підходить для роботи з потоковим відео, онлайн-іграми та Інтернет-телефонією

Зовнішня антена високої потужності істотно збільшує якість бездротового з'єднання в порівнянні із звичайною вбудованою антеною

Швидка настройка захисту бездротового з'єднання одним натисканням кнопки QSS

Підтримка шифрування WEP 64/128, WPA /WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), IEEE 802.1 X

Вбудована утиліта для швидкої і простої установки

Повна сумісність з пристроями, що підтримують стандарти 802.11 n/b/g

Підтримка режимів Ad-Hoc і Infrastructure

Підтримка Windows 2000, Windows XP 32/64bit, Vista 32/64bit, 7 32/64розрядних

Технологія модуляції - DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM

Додаткові можливості - WMM,Soft AP (для Windows XP/ Vista), PSP X-LINK (для Windows XP), функція роумінгу

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