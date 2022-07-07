Потужна зовнішня антена Ubiquiti AirFiber 5G-30-S45 (AF-5G30-S45)

7 июля 2022, 15:15

Антена направленої дії, MIMO 2x2, призначена для спільної роботи з точкою доступу AirFiber 5X, утворюючи тим самим, потужний пристрій на далекі відстані.

Робочий діапазон частот – 5100-5900 MHzПідтримка MIMO – 2x2КСВ антени – 1.6:1Розв'язка з кросполяризації - 35 dBПосилення антени – 30 dBiШирина діаграми спрямованості – 5.8 x 5.8°Роз'єм для підключення антени - 2x RP-SMA femaleПоляризація антени - лінійна, ортогональна (горизонтальна + вертикальна)Діаметр дзеркала – 650 ммРобоча температура - від -30 до +50Відносна вологість - від 5 до 95% (з можливістю утворення конденсату).