Потужна зовнішня антена Ubiquiti AirFiber 5G-30-S45 (AF-5G30-S45)

Антена направленої дії, MIMO 2x2, призначена для спільної роботи з точкою доступу AirFiber 5X, утворюючи тим самим, потужний пристрій на далекі відстані.
Робочий діапазон частот – 5100-5900 MHz
Підтримка MIMO – 2x2
КСВ антени – 1.6:1
Розв'язка з кросполяризації - 35 dB
Посилення антени – 30 dBi
Ширина діаграми спрямованості – 5.8 x 5.8°
Роз'єм для підключення антени - 2x RP-SMA female
Поляризація антени - лінійна, ортогональна (горизонтальна + вертикальна)
Діаметр дзеркала – 650 мм
Робоча температура - від -30 до +50
Відносна вологість - від 5 до 95% (з можливістю утворення конденсату).
Більше новин від Мегатек - https://www.facebook.com/Megatech.Distribution