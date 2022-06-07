Mikrotik mANT 15s (MTAS-5G-15D120)

7 июня 2022, 11:45

Mikrotik mANT 15s - секторна MIMO 2x2 антена з коефіцієнтом посилення 15 дБі.

Підходить для створення базових станцій із можливістю підключення - клієнтів на середні відстані. Mikrotik mANT 15s призначена для спільної роботи із пристроями серії BaseBox, NetBox, NetMetal.

До антени можна підключати й інші бездротові пристрої з робочим діапазоном частот 5.17 5.825 ГГц, але при цьому необхідно подбати про захист від впливу навколишнього середовища, адже можливості встановити плату всередину корпусу антени немає.

Антена розміщена у пластиковому корпусі, стійкому до УФ-випромінювання. На тильній стороні під кришкою розміщено затискач для заземлення та два роз'єми RP-SMA. Варто зазначити, що кабелі для підключення до точки доступу в комплект не входять і треба їх купувати окремо.

Але в комплект входить монтажний кронштейн із двома рівнями свободи. Це означає, що можна зробити нахил або поворот в горизонтальній площині. Так само в стандартній комплектації є дюбелі з саморізами і хомут з надійного металу.

Антена mANT 15s має подвійну поляризацію. Кут охоплення по горизонталі становить 120 градусів, по вертикалі – 10.



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