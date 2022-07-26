Точка доступу MikroTik RBMetalG-52SHPacn (Metal 52 ac)

26 июля 2022, 10:15

Всепогодне рішення в металевому корпусі з вихідною потужністю до 1.2 Вт. Пристрій призначений для використання спільно з будь-якою антеною - секторною, всеспрямованою, спрямованою.

Пристрій з підтримкою стандарту 802.11 ac і портом Gigabit Ethernet.

Операційна система MikroTik RouterOS з ліцензією 4 рівня дозволяє використовувати пристрій як AP або PTP.

Один порт Gigabit Ethernet. Живлення здійснюється через PoE, 10-30V.

Стандарт передачі даних - 802.11a/b/g/n/ac

Операційна система - RouterOS, ліцензія (Router OS), lvl 4

Режим роботи - АP/CPE/PtP

Робочий діапазон частот - 2412-2484 або 5150-5875 МГц

Потужність передавача - до 31dBm (1250 мВт)

Посилення антени - 6 dBi

Підтримка MIMO - 1x1

Роз'єм для підключення антени - 1x N male

Поляризація антени - лінійна

Частота процесора - 750МГц

Обсяг RAM - 64МБ

Обсяг ROM -16 МБ

Живлення через Passive PoE (24V)

Кількість портів 10/100/1000 Мбіт - 1

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