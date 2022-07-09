MikroTik RBMetalG-52SHPacn (Metal 52 ac)

Всепогодне рішення в металевому корпусі з вихідною потужністю до 1.2 Вт.
Пристрій призначений для використання спільно з будь-якою антеною - секторною, всеспрямованою, спрямованою. Пристрій з підтримкою стандарту 802.11 ac і портом Gigabit Ethernet.
Операційна система MikroTik RouterOS з ліцензією 4 рівня дозволяє використовувати пристрій як AP або PTP.
Один порт Gigabit Ethernet. Живлення здійснюється через PoE, 10-30V.
Стандарт передачі даних 802.11a/b/g/n/ac
Операційна система RouterOS, ліцензія (Router OS), lvl 4
Режим роботи - АP/CPE/PtP
Робочий діапазон частот - 2412-2484 або 5150-5875 МГц
Потужність передавача - до 31dBm (1250 мВт)
Посилення антени - 6 dBi
Підтримка MIMO - 1x1
Роз'єм для підключення антени - 1x N male
Поляризація антени - лінійна
Частота процесора - 750МГц
Обсяг RAM - 64МБ
Обсяг ROM -16 МБ
Живлення через Passive PoE (24V)
Кількість портів 10/100/1000 Мбіт - 1
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