Маршрутизатор MikroTik GrooveA 52 ac (RBGrooveGA-52HPacn)

Всепогодний маршрутизатор від MikroTik призначений для спільного використання з антеною і побудови базових станцій або використання в якості клієнта.
Універсальний пристрій - працює в двох частотних діапазонах 2.4 ГГц або 5ГГц (перемикається програмно). Операційна система MikroTik RouterOS з ліцензією 4 рівня дозволяє використовувати пристрій як AP, CPE або PtP. Один мережевий Ethernet порт по якому здійснюється харчування через PoE.
Для захисту обладнання від впливу статичним ого напруги виникає в результаті грозових розрядів та індустріальних перешкод рекомендується використовувати пристрій грозозахисту - ANT70-SP
ліцензія (Router OS), lvl - 4
режим роботи - AP/CPE/PtP
стандарт передачі даних - 802.11 a/b/g/n/ac
підтримка MIMO - 1x1
операційна система - RouterOS
кількість портів 10/100/1000 Mbit - 1
харчування через Passive PoE (24V)
максимальна споживана потужність - 5Вт
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