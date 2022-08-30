Ubiquiti Omni AMO-2G13 - всенаправлена MIMO-антена

30 августа 2022, 10:15

Всенаправлена MIMO-антена, що призначена для побудови базових станцій, яким необхідне покриття 360 градусів.

Антена сконструйована для спільного використання з точкою доступу Rocket M2.

AirMax Omni 2G-13 розроблена 〰 для побудови базових станцій, працюючих в частотному діапазоні 2.4 ГГц.

Інтегруючи цю антену з точкою доступу Rocket M2, ви отримаєте високопродуктивну базову станцію операторського класу, здатну якісно обслуговувати пристрої. Технологія MIMO, використовувана в цих антенах, дозволяє підвищити продуктивність пристроїв в 2 рази.

Робочий діапазон частот – 2350-2550 МГц;

КСВ антени – 1.7:1;

Розв'язка по кросполяризації – 25 Дб;

Ширина діаграми спрямованості - 7x360°;

Роз'єм для підключення антени - 2x RP-SMA female;

Поляризація антени - лінійна, ортогональная (горизонтальна + вертикальна);

Матеріали корпусу - метал/пластик, стійкий до УФ;

Розміри - 1390x122x105 мм;

Вага - 4300 г.



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