Ubiquiti RocketDish RD-5G30

Параболічна антена операторського класу з підтримкою технології MIMO 2x2, частотою 5.1 – 5.8 ГГц та коефіцієнтом посилення 30 dBi.
Постачається з водонепроникними аксесуарами для підключення до пристрою Rocket M5.
Антена створена спеціально для спільної роботи з точками доступу/базовими станціями Ubiquiti Rocket як бездротовий міст з можливістю покрити мережею відстань до 50 км. У комплект поставки входить все необхідне для встановлення на стіну, щоглу або спеціальну триногу кріплення.
Діапазон частот - 5.1 – 5.8 ГГц
Посилення - 30 dBi
Тип конектора - RP-SMA (Female)
Крос-поляризація - 35 dB
КСВН 1.4:1
Front-to-Back Ratio -34 dB
Кут випромінювання (горизонтальна поляризація) - 5 ° (3 dB)
Кут випромінювання (вертикальна поляризація) - 5 ° (3 dB)
Опір вітру - 787 Н
Максимальна швидкість вітру - 200 км/год
Сумісні пристрої Rocket M5, Rocket M5 GPS
Розміри - 650x650x304 мм
Вага - 9,8 кг
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