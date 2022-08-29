Ubiquiti RocketDish RD-5G30

29 августа 2022, 23:07

Параболічна антена операторського класу з підтримкою технології MIMO 2x2, частотою 5.1 – 5.8 ГГц та коефіцієнтом посилення 30 dBi.

Постачається з водонепроникними аксесуарами для підключення до пристрою Rocket M5.

Антена створена спеціально для спільної роботи з точками доступу/базовими станціями Ubiquiti Rocket як бездротовий міст з можливістю покрити мережею відстань до 50 км. У комплект поставки входить все необхідне для встановлення на стіну, щоглу або спеціальну триногу кріплення.

Діапазон частот - 5.1 – 5.8 ГГц

Посилення - 30 dBi

Тип конектора - RP-SMA (Female)

Крос-поляризація - 35 dB

КСВН 1.4:1

Front-to-Back Ratio -34 dB

Кут випромінювання (горизонтальна поляризація) - 5 ° (3 dB)

Кут випромінювання (вертикальна поляризація) - 5 ° (3 dB)

Опір вітру - 787 Н

Максимальна швидкість вітру - 200 км/год

Сумісні пристрої Rocket M5, Rocket M5 GPS

Розміри - 650x650x304 мм

Вага - 9,8 кг

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