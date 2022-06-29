Точка доступу Ubiquiti NanoStation M2 (NS-M2)

29 июня 2022, 21:44

Nanostation M2 - це всепогодний, високошвидкісний пристрій з інтегрованою антеною. Може бути абонентом або сектором базової станції.

Підходить для створення високошвидкісних каналів "точка-точка".

Має новий компактний і елегантний дизайн. Корпус зроблений з пластику, що не темніє під впливом сонця.

Пластикові стяжки, що входять в комплект, дозволяють у лічені хвилини змонтувати обладнання, а світлодіодні індикатори на задній панелі пристрою покажуть оптимальне розташування відносно бази.

NanoStation M2 оснащений вбудованою MIMO-антеною з коефіцієнтом підсилення 11dBi.

Унікальність NanoStation M2 - в наявності двох портів Ethernet і можливість подачі живлення на другий порт (при використанні блоку живлення POE-24).

Максимальна швидкість радіоканалу - 300Мбит/c

Робочий діапазон частот - 2412-2462 Мгц

Ширина каналу - 5/10/20/40 МГц

Режим роботи - AP/CPE/PtP

Стандарт передачі даних - 802.11 b/g/n airMAX

Потужність передавача - до 28dBm (600 мВт)

Частота процесора - 400MHz

Обсяг RAM - 32 МБ

Обсяг ROM - 8MB

Кількість портів 10/100 Mbit - 2

Живлення через Passive PoE

Роздача Passive PoE



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