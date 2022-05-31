Антена Wi-Fi Mikrotik mANT 15s (MTAS-5G-15D120)

31 мая 2022, 11:45

Mikrotik mANT 15s - секторна MIMO 2x2 антена з коефіцієнтом посилення 15 дБі.

Підходить для створення базових станцій із можливістю підключення клієнтів на середні відстані. Mikrotik mANT 15s призначена для спільної роботи із пристроями серії BaseBox, NetBox, NetMetal.

До антени можна підключати й інші бездротові пристрої з робочим діапазоном частот 5.17 5.825 ГГц, але при цьому необхідно подбати про захист від впливу навколишнього середовища, адже можливості встановити плату всередину корпусу антени немає.



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Антена розміщена у пластиковому корпусі, стійкому до УФ-випромінювання. На тильній стороні під кришкою розміщено затискач для заземлення та два роз'єми RP-SMA. Варто зазначити, що кабелі для підключення до точки доступу в комплект не входять і треба їх купувати окремо.

Але в комплект входить монтажний кронштейн із двома рівнями свободи. Це означає, що можна зробити нахил або поворот в горизонтальній площині. Так само в стандартній комплектації є дюбелі з саморізами і хомут з надійного металу.

Антена mANT 15s має подвійну поляризацію. Кут охоплення по горизонталі становить 120 градусів, по вертикалі – 10.