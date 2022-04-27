Россыпь новых прогрессивных решений MikroTik

27 апреля 2022, 17:59

Компания MikroTik анонсировала свой новый маршрутизатор CCR2216-1G-12XS-2XQ, секторную антенну CubeSA 60Pro ac, точку доступа MikroTik Cube 60Pro ac (CubeG-5ac60ay) и ряд других высокопроизводительных новинок.

Первое из упомянутых изделий - идеальное обновление для пользователей CCR107. Вы можете продолжать использовать свои SFP модули и блоки питания! Раскройте потенциал 100-гигабитной сети с аппаратной разгрузкой L3! Начните свое 100-гигабитное путешествие с новым флагманским продуктом: маршрутизатором Cloud Core Router 2216! Его мощный 16-ядерный процессор может сравниться с мощным 72-ядерным процессором Tile предыдущего флагмана — CCR1072.

MikroTik CCR2216-1G-12XS-2XQ оснащен 2 QSFP28 слотами для невероятно быстрого подключения 100 Gbps, 12 SFP28 слотами для подключения к сети 25 Gbps и Gigabit Ethernet портом. Устройство поставляется с 16 GB оперативной памяти, приличным хранилищем NAND и двумя слотами M.2 SATA для дополнительного хранилища.

MikroTik CubeSA 60Pro ac (CubeG-5ac60ay-SA) — секторная антенна CubeSA 60Pro ac для подключения нескольких устройств 60 GHz.

Если вам нужно подключить несколько устройств — присмотритесь к секторной антенне CubeSA 60Pro ac. Достигая расстояния около 600 метров в режиме точка-многоточка, это устройство может быть очень полезным для всех видов управления событиями: от живых выступлений, фестивалей и семинаров до строительных площадок, всплывающих акцинационных клиник и так далее. Нет необходимости в сложных проводных установках в любом месте — портативная и удобная CubeSA 60Pro ac с прочным металлическим основанием для улучшенного охлаждения поможет вам! В зависимости от ваших настроек расстояние может быть еще больше. Например, с такими устройствами, как MikroTik nRAY, вы можете достичь расстояния до 800 метров.

MikroTik Cube 60Pro ac (CubeG-5ac60ay) — CPE точка-точка для создания моста до 2.4 км.

MikroTik 802.11ay уже здесь: наслаждайтесь плавной работой на частоте 60 GHz с Cube 60Pro ac и секторной антенной CubeSA 60Pro ac!

Давно прошли те времена, когда вам приходилось полагаться на кабели для обеспечения скорости и стабильности. Решения на частоте 60 GHz обеспечивают скорость и стабильность оптоволокна, экономя при этом много времени и денег на установку и обслуживание. Новейшая линейка продуктов MikroTik Cube 60Pro выводит преимущества сети 60 GHz на новый уровень — со стандартом 802.11ay для еще больших расстояний, стабильности, скорости и удобства.

Cube 60Pro ac CPE позволяет устанавливать сверхбыстрые соединения «точка-точка» на расстоянии до 1 км. И это еще не все — добавена поддержка Channel 5 (используйте в соответствии с местными законами и правилами!), так что при необходимости вы можете достигать еще больших расстояний. В тестах Cube 60Pro ac легко поддерживал надежное соединение на расстоянии более 2.4 км. Соединить два места еще никогда не было так просто!

В основе MikroTik CCR2004-1G-2XS-PCIe лежит процессор Annapurna Labs (сейчас принадлежит Amazon) AL32400, имеющий четыре ядра с архитектурой Arm Cortex-A57 с номинальной частотой 1,5 ГГц. Он дополнен банком оперативной памяти DDR4 объёмом 4 Гбайт, для хранения прошивки и конфигурации используется NAND объёмом 128 Мбайт.

Возможности конфигурации портов у новинки довольно гибкие: можно настроить до четырёх виртуальных интерфейсов Ethernet, причём два из них могут работать в режиме прямого проброса к SFP28. Отдельный 1GbE-порт (RJ-45) предназначен для удалённого управления, но и он может иметь выход на PCIe.

По сути, это вариация на тему уже имеющихся в арсенале компании бюджетных маршрутизаторов на базе такого же процессора (например, CCR2004-1G-12S+2XS), просто выполнена она в необычном для такого рода устройств форм-факторе, позволяющем сэкономить лишний юнит в серверной стойке.

Во всём, кроме поддержки PCI Express, это привычный маршрутизатор MikroTik, работающий под управлением фирменной RouterOS v7 со всеми присущими ей возможностями и особенностями. Правда, следует учитывать, что на инициализацию «железа» и загрузку ПО уходить больше времени, чем у других PCIe-устройств.

Коммутатор MikroTik CRS310-1G-5S-4S+IN разработан для небольших офисов или интернет-провайдеров с целью организации 10-гигабитных оптоволоконных соединений на расстоянии свыше 100 метров. Доступны фильтрация VLAN с поддержкой аппаратной разгрузки и даже простые функции маршрутизатора 3-го уровня по недорогой цене!