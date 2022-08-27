MikroTik CCR2216-1G-12XS-2XQ

27 августа 2022, 14:44

Флагманський маршрутизатор MikroTik, що дозволяє повністю розкрити потенціал 100-гігабітної мережі з апаратним розвантаженням L3!

Цей маршрутизатор може бути зручним оновленням для існуючих установок CCR1072.

Почніть свою 100-гігабітну "подорож" із цим флагманським продуктом: маршрутизатором Cloud Core Router 2216! Його потужний 16-ядерний процесор може зрівнятися з потужним 72-ядерним процесором Tile.

Але винятковий чіп-перемикач Marvell Prestera Aldrin2 справді виводить його на новий рівень з апаратним розвантаженням L3!

Є 2 модулі QSFP28 для швидкого підключення 100 Гбіт/с, 12 осередків SFP28 для мережі 25 Гбіт/с і порт Gigabit Ethernet.

Пристрій постачається з 16 ГБ оперативної пам'яті, пристойним сховищем NAND та двома слотами M.2 SATA для створення додаткового сховища. Є чотири вентилятори з можливістю «гарячої» заміни, а також подвійні резервні блоки живлення з можливістю «гарячої» заміни. І ці блоки живлення можуть здатися вам знайомими, якщо ви вже використовували наш CCR1072: ви можете продовжувати використовувати свої попередні блоки живлення з гарячою заміною та модулі SFP.

Ви заощаджуєте час та гроші на аксесуарах, а також отримуєте більш високу продуктивність за меншого енергоспоживання. Це ідеальне оновлення для існуючих установок CCR1072!



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