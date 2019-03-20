Новый L3-коммутатор MikroTik CRS309-1G-8S+IN

Компания MikroTik анонсировала новый компактный L3-коммутатор CRS309-1G-8S+IN с 8 SFP+ портами и функциями маршрутизатора.
Коммутатор MikroTik CRS309-1G-8S+IN
CRS309-1G-8S+IN имеет 8 слотов SFP+ (10 Гбит каждый) с общей коммутационной мощностью 162 Гбит/с и неблокируемой пропускной способностью 81 Гбит/с. Работает под управлением операционных систем RouterOS Level 5 и SwOS с функцией двойной загрузки "Dual boot". Выбор желаемой ОС возможен в меню или из загрузчика RouterBOOT.
SwOS – упрощенная операционная система с коммутационными возможностями; RouterOS – функциональная операционная система с возможностью маршрутизации Layer 3
Бесшумная работа CRS309-1G-8S+IN
Маршрутизатор спроектирован с эффективной системой пассивного охлаждения, это обеспечивает бесшумную работу устройства и позволяет использовать CRS309-1G-8S+IN при температуре от -40°C до 70°C.
Особенности MikroTik CRS309-1G-8S+IN
98DX8208 800 MHz CPU, 512 MB RAM, 16 MB FLASH
8 х 10 Gbps SFP+ слотов
26 Gbps совокупная пропускная способность портов
162 Gbps коммутационная способность
Passive PoE, 802.3af/at
12 - 57 V (DC), 18 - 57 V (PoE in)
Блок питания 24 V 1.2 A В комплекте блок питания и крепления для монтажа в стойку (1U)