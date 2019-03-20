Новый L3-коммутатор MikroTik CRS309-1G-8S+IN

20 марта 2019, 11:15

Компания MikroTik анонсировала новый компактный L3-коммутатор CRS309-1G-8S+IN с 8 SFP+ портами и функциями маршрутизатора.

Коммутатор MikroTik CRS309-1G-8S+IN

CRS309-1G-8S+IN имеет 8 слотов SFP+ (10 Гбит каждый) с общей коммутационной мощностью 162 Гбит/с и неблокируемой пропускной способностью 81 Гбит/с. Работает под управлением операционных систем RouterOS Level 5 и SwOS с функцией двойной загрузки "Dual boot". Выбор желаемой ОС возможен в меню или из загрузчика RouterBOOT.

SwOS – упрощенная операционная система с коммутационными возможностями; RouterOS – функциональная операционная система с возможностью маршрутизации Layer 3

Бесшумная работа CRS309-1G-8S+IN

Маршрутизатор спроектирован с эффективной системой пассивного охлаждения, это обеспечивает бесшумную работу устройства и позволяет использовать CRS309-1G-8S+IN при температуре от -40°C до 70°C.

Особенности MikroTik CRS309-1G-8S+IN

98DX8208 800 MHz CPU, 512 MB RAM, 16 MB FLASH

8 х 10 Gbps SFP+ слотов

26 Gbps совокупная пропускная способность портов

162 Gbps коммутационная способность

Passive PoE, 802.3af/at

12 - 57 V (DC), 18 - 57 V (PoE in)

Блок питания 24 V 1.2 A В комплекте блок питания и крепления для монтажа в стойку (1U)