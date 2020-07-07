netPower 16P - новый PoE коммутатор от MikroTik

7 июля 2020, 11:10

netPower 16P – простое решение сложных задач

MikroTik netPower 16P (CRS318-16P-2S+OUT) - PoE коммутатор для внешнего размещения c 16 гигабитными Ethernet PoE Out 802.3af/at портами для подачи питания на совместимые устройства и двумя портами SFP+ для подключения к оптоволоконным линиям 1G/10G. Прочный и компактный наружный корпус позволит легко установить свитч в любых условиях - от влажных чердаков и шахт до башен, мачт и столбов — с использованием хомутов.

Питание целого ряда точек доступа, IP-камер и линий связи на башне — теперь это просто! netPower 16P имеет 16 портов Gigabit Ethernet с выходом PoE, а также два порта SFP + для оптоволоконных каналов 10G. Устройство имеет неблокирующую пропускную способность 36 Гбит/с, коммутационную емкость 72 Гбит/с и скорость пересылки 53,6 Мбит/с. Обеспечивает подачу питания на все имеющиеся точки доступа и камеры, установленные в любом месте

Внутренняя пропускная способность: 36 Гбит/с

Совокупная пропускная способность портов: 72 Гбит/с

Уличная эксплуатация

Обладает функциями маршрутизатора (RouterOS)

98DX226S, 800 MHz CPU

Операционная система SwOS/RouterOS

256 MB RAM

16 MB flash

16 x 1G

Ethernet портов 2 х 10G SFP+ порта

РОМСАТ - официальный дистрибьютор MikroTik в Украине