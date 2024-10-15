DIGMA представил свои первые POE-коммутаторы

15 октября 2024, 9:15

Бренд DIGMA, производитель высокотехнологичной электроники, объявил о начале продаж новых POE-коммутаторов, предназначенных для работы в небольших сетях.

Модель DSP208G-2G-1S-T120 имеет восемь портов с поддержкой PoE (PoE+) и три UpLink порта. Первые два порта Uplink работают в стандарте 10/100/1000Base-T, а третий позволяет подключать SFP-модуль для соединения с оптической линией связи. Общая мощность составляет 120 Вт. Порты 1-8 поддерживают питание стандарта 802.3af/at, выводы питания 1/2+,3/6-.

Внутренняя пропускная скорость коммутатора составляет 16 Гбит/сек. Устройство защищено от грозы – ESD: контактный разряд до 4кВ, воздушный разряд до 8кВ. Имеет встроенный блок питания. Подходит для установки на рабочем столе. В комплектацию входят: коммутатор PoE, кабель питания.Модель DSP204F-2F-T80 имеет четыре порта стандарта Ethernet 10/100Base-TX и два порта UPLINK (2 х 100 Мбит/с). PoE-бюджет коммутатора составляет 80 Вт. Передача электропитания устройства осуществляется в стандартах 802.3af, 802.3at по сигнальному кабелю на расстояние до 100 метров.Поддерживаются опции: изоляция портов, расширение до 250 метров. Также предусмотрена громозащита – ESD: контактный разряд до 4кВ, воздушный разряд до 8кВ. В комплектацию входят: коммутатор PoE, кабель питания. Корпус изготовлен из металла, предназначен для установки на рабочем столе.Модель DSP224F-2C-R400 T120 оборудована 24 портами стандарта Ethernet 10/100BASE-TX, а также оснащен двумя комбо-портами (2 x 1000 Мбит/с). Общая мощность (PoE-бюджет коммутатора) составляет 400 Вт. Порты 1-24 поддерживают питание стандарта 802.3af/at, выводы питания 1/2+,3/6-.Поддерживаются опции: изоляция портов, расширение до 250м, сторожевой таймер. Базовая скорость передачи данных составляет 100 Мбит/с. Устройство защищено от грозы – ESD: контактный разряд до 4кВ, воздушный разряд до 8кВ. В комплектацию входят: коммутатор PoE, крепления для стойки19", кабель питания. Подходит для установки на рабочем столе, а также для установки в 19" стойку.