Новые управляемые коммутаторы L2+ от DIGMA

21 апреля 2025, 12:45

Бренд DIGMA расширяет линейку сетевого оборудования и представляет четыре новых управляемых коммутатора уровня L2+, среди которых — модели с поддержкой PoE, ориентированные на построение гибкой, отказоустойчивой инфраструктуры в организациях любого масштаба.



Управляемые коммутаторы DIGMA L2+ работают на канальном уровне (L2) и поддерживают расширенные функции маршрутизации на уровне L3 Lite (статическая маршрутизация). Устройства изучают MAC-адреса подключенных клиентов и формируют таблицы коммутации для эффективной маршрутизации трафика в локальной сети.

Новые продукты ориентированы на предприятия малого и среднего бизнеса, интеграторов систем видеонаблюдения, офисные пространства и промышленные объекты, где требуется стабильная передача данных и питание PoE-устройств по одному кабелю Ethernet.Новые коммутаторы DIGMA L2+ обеспечивают простое масштабирование, удобное администрирование и гибкие сценарии внедрения — от малых офисов до крупных корпоративных сетей.В линейке коммутаторов DIGMA представлены:DSW-708G-2S-T — 8-портовый гигабитный L2+ коммутатор с двумя SFP-слотами для оптических модулей.DSW-724G-4C-R — 24 гигабитных порта + 4 комбинированных uplink-порта (RJ45/SFP), идеален для масштабируемых сетей операторов связи.DSP-708G-2S-T135 — PoE-версия 8-портового коммутатора с поддержкой IEEE 802.3af/at, два SFP-слота.DSP-724G-4C-R300 — 24 PoE-порта с общей мощностью до 300 Вт, 4 комбо-порта для uplink.Коммутаторы DIGMA подходят для:Построения корпоративной сети доступа.Объединения офисных устройств в единую инфраструктуру.Организации видеонаблюдения и IP-телефонии.Интеграции PoS-терминалов и другого оборудования с PoE-питанием. Модели с PoE позволяют запитывать IP-камеры, телефоны, терминалы и другие устройства без использования дополнительных источников питания, что упрощает развертывание и снижает затраты.