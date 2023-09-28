D-Link представляет отказоустойчивый модульный коммутатор за $57 000

28 сентября 2023, 15:45

Компания D-Link представляет отказоустойчивый модульный L3-коммутатор DGS-6608 стоимостью $57 000.

Оборудование предназначено для применения на уровне ядра и агрегации в крупных корпоративных средах, где решаются задачи критической важности, и рекомендовано для построения и модернизации сетевой инфраструктуры крупных корпораций, коммерческих организаций, банков, инвестиционно-финансовых и страховых учреждений, промышленных предприятий и телекоммуникационных компаний.Основные преимущества коммутатора DGS-6608:

модульная архитектура на основе шасси с 8 слотами, позволяющая подобрать максимально производительное решение в соответствии с масштабом сетевой инфраструктуры;

поддержка 2 управляющих модулей CPU с возможностью распределения нагрузки и резервирования;

установка до 6 модулей расширения с высокой плотностью оптических/медных гигабитных портов и магистральными интерфейсами 10GSFP+;

установка до 8 модулей питания AC или DC с поддержкой горячей замены и резервирования;

сменный вентиляторный модуль;

расширенный функционал обеспечения безопасности, отвечающий требованиям корпоративной сети;

расширенный функционал маршрутизации: RIPv1/v2/ng, OSPFv2/v3, BGP, VRRP;

расширенный функционал для интернет-провайдеров: QoS, Q-in-Q, PIM-DM/SM, DVMRPv3.