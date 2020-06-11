D-Link представляет новый многопортовый гигабитный коммутатор DGS-1052

11 июня 2020, 11:45

Компания D-Link объявляет о доступности нового многопортового гигабитного коммутатора DGS-1052.

Новинка предназначена для подключения рабочих групп коммерческих и государственных организаций, а также создания и модернизации сетей малого и среднего бизнеса, муниципальных, медицинских и учебных учреждений.

DGS-1052 оснащен 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP. Список поддерживаемых SFP-трансиверов представлен на сайте компании (не входят в комплект поставки). Ethernet-порты коммутатора оснащены встроенной защитой от статического электричества до 1 кВ.Конструктивно DGS-1052 выполнен в металлическом корпусе с пассивной системой охлаждения, что позволяет размещать его в непосредственной близости от рабочих мест. В комплект поставки входит набор для монтажа коммутатора в 19-дюймовую стойку.Технические характеристики DGS-1052:Неблокирующая коммутационная матрица с производительностью 104 Гбит/с.Таблица коммутации до 16К MAC-адресов.Поддержка 802.1p QoS с возможностью классификации пакетов по 8 очередям приоритетов.Jumbo-фреймы до 10 Кбайт.Поддержка механизма управления потоком IEEE 802.3x.Автоматическое определение полярности кабеля (MDI/MDIX) и согласование скорости передачи.DGS-1052 соответствует стандарту энергоэффективности Ethernet IEEE 802.3az (Energy-Efficient Ethernet) и поддерживает технологию автоматического снижения энергопотребления D-Link Green.DGS-1052 доступен для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная цена для конечных пользователей составляет $356.