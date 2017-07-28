D-Link начинает продажи гигабитных коммутаторов DGS-1100-10MPP и DGS-1100-26MPP

28 июля 2017, 9:15

D-Link объявляет о начале продаж новых гигабитных коммутаторов DGS-1100-10MPP и DGS-1100-26MPP с поддержкой технологии UPoE (802.3bt), обеспечивающей мощность до 75 Вт на порт при общем бюджете PoE 242 Вт и 518 Вт соответственно.

Коммутаторы оснащены функцией автоматического обнаружения ONVIF-оборудования и специальным Web-интерфейсом для удобного мониторинга систем видеонаблюдения.



Новинки предназначены для применения в профессиональных системах IP-видеонаблюдения, системах видеоконференцсвязи, в беспроводных и локальных сетях государственных и коммерческих организаций, медицинских, социальных и образовательных учреждений, использующих PoE-совместимое оборудование с высоким уровнем энергопотребления.



DGS-1100-10MPP оснащен 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP (порты 1 – 8 с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), порты 7 – 8 с поддержкой UPoE 802.3bt (75 Вт)). DGS-1100-26MPP оснащен 24 портами 10/100/1000Base-T и 2 комбо-портами 1000Base-T/SFP (порты 1 – 24 с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), порты 21 – 24 с поддержкой UPoE 802.3bt (75 Вт)).



Коммутатор DGS-1100-10MPP выполнен в компактном металлическом 11-дюймовом, а DGS-1100-26MPP – в 19-дюймовом корпусе, все модели поставляются с комплектом кронштейнов и винтов для установки в стандартную 19-дюймовую стойку. Ethernet-порты оснащены встроенной защитой от статического электричества до 6 кВ. Система охлаждения коммутатора DGS-1100-10MPP использует один, а DGS-1100-26MPP – два эффективных малошумящих вентилятора. Диапазон рабочих температур расширен и составляет от -5°C до 50°C.



Коммутаторы этой серии поддерживают функцию автоматического обнаружения ONVIF-совместимого оборудования, в том числе сетевых камер, видеорегистраторов и накопителей, систем контроля доступа и т.п. Новая функция значительно упрощает и сокращает время развертывания систем видеонаблюдения: при подключении ONVIF-устройства к коммутатору, оно будет распознано и назначено в отдельную VLAN с сохранением ранее заданных настроек QoS.



Для упрощения и удобства настройки, мониторинга и управления коммутаторы серии DGS-1100MPP оснащены специализированным Web-интерфейсом, позволяющим отразить информацию по каждому подключенному устройству, задействованному порту, объему сетевого трафика и бюджету мощности PoE (общий, доступный, потребляемый конкретным портом), задать расписание для работы PoE, включить и выключить подачу питания на конкретный порт, управлять устройствами в группе, осуществлять диагностику системы и пр. (более подробно о возможностях нового Web-интерфейса можно узнать здесь). Настройка и управление стандартными параметрами сети осуществляются средствами штатного Web-интерфейса.



Устройства поддерживают традиционный для серии DGS-1100 функционал безопасности, качества обслуживания (802.1p QoS), виртуальных локальных сетей VLAN (802.1Q, Auto Surveillance VLAN, Voice VLAN), управления многоадресной рассылкой (IGMP Snooping, MLD Snooping) и отказоустойчивости (Link Aggregation, Loopback Detection, 802.1D STP, 802.1w RSTP). Реализована поддержка технологии ERPS, обеспечивающей быстрое восстановление связи при отказе одной из линий в кольце.



Коммутаторы DGS-1100-10MPP и DGS-1100-26MPP уже поступили на склад компании D-Link и доступны для заказа у официальных реселлеров. Рекомендованная цена для конечных пользователей составляет $405 и $668 соответственно.