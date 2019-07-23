23 июля 2019, 15:34

Компания D-Link объявляет о начале продаж гигабитного настраиваемого коммутатора DGS-1100-05PD с поддержкой PoE Pass-Through.

Новинка получает питание по PoE от PSE-коммутатора, обеспечивая при этом питанием подключенные к ней PoE-устройства. DGS-1100-05PD рекомендуется для применения в системах IP-видеонаблюдения и видеоконференцсвязи, в беспроводных и локальных сетях государственных, ведомственных и коммерческих организаций, медицинских, социальных и образовательных учреждений, использующих PoE-совместимое оборудование, а также для монтажа в местах с ограниченной возможностью размещения розеток электропитания – потолки, дизайнерские интерьеры, складские помещения и т. п.



DGS-1100-05PD оснащен 5 портами 10/100/1000Base-T. Пятый порт коммутатора используется как для приема данных, так и для питания от PSE-коммутатора. Два порта DGS-1100-05PD обеспечивают питание для подключенных PoE-устройств с потребляемой мощностью до 15,4 Вт на порт (IEEE 802.3af). Общий PoE-бюджет коммутатора при подключении к PSE-устройству по стандартам IEEE 802.3at / 802.3af составляет 18 Вт / 8 Вт соответственно.



Возможность питания по PoE позволяет устанавливать DGS-1100-05PD вдали от электрических розеток, обеспечивая суммарное расстояние между центральным PoE-коммутатором и клиентскими устройствами до 200 метров.



При подключении к центральному коммутатору без поддержки PoE для питания DGS-1100-05PD рекомендуется гигабитный PoE-инжектор DPE-301GI (не входит в комплект поставки).



DGS-1100-05PD выполнен в компактном металлическом корпусе 150 x 97 x 28 мм с возможностью крепления на стену. За счет бесшумной работы пассивной системы вентиляции коммутатор можно использовать вблизи рабочих мест. DGS-1100-05PD поддерживает функционал безопасности (Traffic Segmentation, Port Security, Broadcast/ Multicast/ Unicast Storm Control), качества обслуживания (802.1p QoS / DSCP), виртуальных локальных сетей VLAN (802.1Q, Auto Surveillance VLAN, Voice VLAN), управления многоадресной рассылкой и отказоустойчивости (Link Aggregation, Loopback Detection, 802.1D, 802.1w). Мониторинг, просмотр и анализ статистики проходящего трафика реализован с помощью функции Port Mirroring.



Для быстрой первоначальной настройки коммутатора используется утилита D-Link Network Assistant. Основная настройка и управление осуществляются через Web-интерфейс. DGS-1100-05PD соответствует стандарту энергоэффективности IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), позволяя оптимизировать эксплуатационные расходы.



Новый коммутатор DGS-1100-05PD дополняет линейку гигабитных настраиваемых коммутаторов DGS-1100 с поддержкой PoE, на текущий момент представленную моделями:



DGS-1100-08PD с 8 портами 10/100/1000Base-T (1 PD-порт с поддержкой питания по PoE);



DGS-1100-08P с 8 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой 802.3af/802.3at (30 Вт), PoE‑бюджет 64 Вт;



DGS-1100-10MP с 8 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой 802.3af/802.3at (30 Вт) и 2 портами 1000Base-X SFP, PoE-бюджет 130 Вт;



DGS-1100-10MPP с 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP (порты 1-8 с поддержкой 802.3af/802.3at (30 Вт), порты 7-8 с поддержкой UPoE 802.3bt draft (75 Вт)), PoE-бюджет 242 Вт;



DGS-1100-24P с 24 портами 10/100/1000Base-T (порты 1-12 с поддержкой 802.3af/802.3at (30 Вт)), PoE-бюджет 100 Вт;



DGS-1100-26MPP с 24 портами 10/100/1000Base-T и 2 комбо-портами 1000Base-T/SFP (порты 1-24 с поддержкой 802.3af/802.3at (30 Вт), порты 21-24 с поддержкой UPoE 802.3bt draft (75 Вт)), PoE-бюджет 518 Вт.



Новый коммутатор DGS-1100-05PD доступен для заказа у официальных реселлеров компании. Рекомендованная цена для конечных пользователей – $70.