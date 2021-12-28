D-Link представляет новое поколение управляемых L3-коммутаторов DGS-1520

28 декабря 2021, 11:15

омпания D-Link представляет новое поколение управляемых стекируемых коммутаторов 3 уровня DGS-1520.

Новинки обеспечивают подключение к серверам и магистрали на скорости 10 Гбит/с, гибкое масштабирование сети за счет объединения в стек до 8 устройств, поддержку 2.5G Ethernet для подключения мультигигабитного оборудования и расширенный набор функций 2 и 3 уровней, включающий Q-in-Q, ERPS v1/v2, VRRP, RIP и OSPF.

Серия DGS-1520 рекомендована для применения на уровне ядра сетей малого и среднего бизнеса, увеличения пропускной способности на уровне агрегации и организации уровня доступа с гигабитными скоростями в сетях крупных коммерческих, государственных и ведомственных предприятий. PoE-коммутаторы данной серии обеспечивают питание подключенных сетевых устройств через порты 1G и 2.5G Ethernet с поддержкой 802.3af (PoE)/802.3at (PoE+), создавая благодаря высокому бюджету мощности PoE единое решение для проводного и беспроводного доступа для сетевых камер, IP-телефонов и точек доступа стандартов Wi-Fi 6 (11ax) и Wi-Fi 5 (11ac Wave 2).В настоящее время линейка DGS-1520 представлена следующими моделями:DGS-1520-28 – 24 порта 10/100/1000Base-T, 2 порта 10GBase-T и 2 порта SFP+;DGS-1520-28MP – 20 PoE-портов 10/100/1000Base-T, 4 PoE-порта 2.5GBase-T, 2 порта 10GBase-T и 2 порта SFP+, PoE-бюджет 370 Вт (740 Вт с DPS-700);DGS-1520-52 – 48 портов 10/100/1000Base-T, 2 порта 10GBase-T и 2 порта SFP+;DGS-1520-52MP – 44 PoE-порта 10/100/1000Base-T, 4 PoE-порта 2.5GBase-T, 2 порта 10GBase-T и 2 порта SFP+, PoE-бюджет 370 Вт (740 Вт с DPS-700).Все коммутаторы серии DGS-1520 оснащены портами 10GBase-T и 10G SFP+, которые могут использоваться для организации физического стека из 8 устройств и высокоскоростных подключений к серверам и магистральным каналам. Для максимальной отказоустойчивости и пропускной способности стека поддерживается гибридный режим стекирования с одновременным использованием оптических и медных 10G-портов.