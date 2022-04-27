CRS504-4XQ-IN, LHG LTE18 kit и др. высокопроизводительные новинки MikroTik

27 апреля 2022, 17:07

MikroTik объявила об анонсе ряда новых высокопроизводительных решений, ориентированных на требовательную бизнес-аудиторию.

CRS504-4XQ-IN - это компактный и энергоэффективный коммутатор 100G. Небольшой размер в сочетании с низким энергопотреблением (25 Вт без подключенного оборудования) идеально подходит для начала расширения 100-гигабитных сетей в повседневных конфигурациях.

Коммутатор оснащен четырьмя 100-гигабитными портами QSFP28. Вы можете использовать их для подключения других 100-гигабитных устройств, а также использовать разветвительный кабель для подключения нескольких 25-гигабитных устройств. Каждый порт соединен с четырьмя 25-гигабитными линиями, что позволяет подключить 16 устройств по 25 Гбит/с. Фактически, вы можете смешивать и сочетать все виды соединений на портах SFP.

Например, 100 гигабит на одном порту, 40 гигабит на другом, 4x25 гигабит на третьем, а на четвертом порту несколько кабелей 10G или 1G. Порт Ethernet используется для управления.

Как и предыдущие модели LHG LTE, MikroTik LHG LTE18 kit - это решение для интернета "последней мили" в ситуациях, когда ваш телефон не принимает сигнал. Новый LHG поставляется с LTE модемом категории 18 - для самого быстрого мобильного интернета, где бы вы ни находились. Этот комплект поддерживает скорость передачи данных до одного Гбит/с! Благодаря большой антенне с коэффициентом усиления 17 дБи, комплект LHG LTE18 может подключаться к вышкам сотовой связи в отдаленных сельских районах.

Модем CAT18 LTE поддерживает функцию объединения несущих частот и позволяет устройству использовать несколько диапазонов одновременно. Это огромное преимущество, если в районе много пользователей LTE. Устройство обеспечивает лучшую отзывчивость в условиях большого скопления людей и более высокую эффективность в условиях слабого сигнала в сельской местности. Комплект LHG LTE18 удваивает скорость интернета в сельской местности после перехода на объединение несущих частот, поэтому нет необходимости ждать расширения кабельной сети.

Мощный и доступный по цене маршрутизатор MikroTik CCR2004-16G-2S+ превосходит все предыдущие CCR модели в одноядерной производительности, когда речь идет о тяжелых операциях, основанных на обработке каждого соединения. 16 Gigabit Ethernet портов, 2 слота 10G SFP+, активное охлаждение, лучшая производительность одного ядра на ватт и лучшая общая производительность на ватт среди всех устройств CCR. Как и другие модели серии CCR2004, также получил процессор Annapurna Labs Alpine v2 с 4-мя 64-битными ядрами ARMv8-A Cortex-A57, работающими на частоте 1.7 GHz.

Маршрутизатор оснащен 18 проводными портами, включая 16 Gigabit Ethernet и 2 SFP+ 10G. Также на передней панели размещены полноразмерный USB и консольный RJ-45 порты. Как и все устройства CCR, CCR2004-16G-2S+ поставляется в классическом белом стоечном корпусе высотой 1U. В комплект входят встроенные блоки питания с двойным резервированием и, конечно же, есть активное охлаждение. Каждая группа из 8 портов Gigabit Ethernet подключена к отдельному switch chip семейства Marvell Amethyst. Каждый switch chip имеет полнодуплексную линию со скоростью 10 Gbps, подключенную к ЦП. То же самое касается каждого SFP+ слота - отдельной полнодуплексной линии 10 Gbps. Платы поставляются с 4 GB оперативной памяти DDR4 и 128 MB памяти NAND.



Один из наиболее распространенных способов использования этого устройства: Gigabit Ethernet порты для внутренней сети; SFP+ для нисходящего и восходящего каналов. Идеальное универсальное решение для малого и среднего бизнеса. Легко и эффективно.

Резервный вентилятор с возможностью горячей замены для новейших устройств производителя — например, маршрутизатора в стойку CCR2216-1G-12XS-2XQ.

MT-HotSwapFan непредвиденные ситуации не страшны. Если штатные вентиляторы в какой-то момент выйдут из строя, их можно заменить без ненужного простоя, поскольку нет необходимости выключать маршрутизатор.

Усовершенствованное крепление MikroTik QMP-LDF для установки на мачту устройств линейки LDF обеспечит дополнительное удобство использования и универсальность. Высокую прочность модели гарантирует уникальный композитный материал на основе пластика — anvilNITE.