Комутатор 100G, рішення для інтернету "останньої милі" та ін. новинки MikroTik

13 мая 2022, 22:25

MikroTik анонсувала ряд нових продуктів, орієнтованих на вимогливу бізнес-аудиторію.

CRS504-4XQ-IN – це компактний та енергоефективний комутатор 100G. Невеликий розмір у поєднанні з низьким енергоспоживанням (25 Вт без підключеного обладнання) ідеально підходить для початку розширення 100-гігабітних мереж у повсякденних конфігураціях.

Новинка оснащена чотирма 100-гігабітними портами QSFP28. Ви можете використовувати їх для підключення інших 100-гігабітних пристроїв, а також використовувати розгалужальний кабель для підключення кількох 25-гігабітних пристроїв.

Новий MikroTik LHG LTE18 kit - це рішення для інтернету "останньої милі" в ситуаціях, коли ваш телефон не приймає сигнал. Новий LHG поставляється з LTE модемом категорії 18 – для найшвидшого мобільного інтернету, де б ви не знаходилися. Цей комплект підтримує швидкість передачі даних до 1 Гбіт/с! Модем CAT18 LTE підтримує функцію об'єднання несучих частот і дозволяє пристрої використовувати кілька діапазонів одночасно. Це велика перевага, якщо в районі багато користувачів LTE. Пристрій забезпечує кращу чуйність за умов великого скупчення людей і більш високу ефективність за умов слабкого сигналу у сільській місцевості.



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Потужний маршрутизатор MikroTik CCR2004-16G-2S+ перевершує всі попередні CCR моделі в одноядерній продуктивності, коли йдеться про важкі операції, засновані на обробці кожного з'єднання. 16 Gigabit Ethernet портів, 2 слоти 10G SFP+, активне охолодження, найкраща продуктивність одного ядра на ват і найкраща загальна продуктивність на ват серед усіх пристроїв CCR.

Один з найбільш поширених способів використання цього пристрою: Gigabit Ethernet порти для внутрішньої мережі; SFP+ для низхідного та висхідного каналів. Ідеальне універсальне рішення для малого та середнього бізнесу. Резервний вентилятор з можливістю гарячої заміни для нових пристроїв виробника - наприклад, маршрутизатора в стійку CCR2216-1G-12XS-2XQ.

MT-HotSwapFan непередбачені ситуації не страшні. Якщо штатні вентилятори в якийсь момент вийдуть з ладу, їх можна замінити без непотрібного простою, оскільки немає необхідності вимикати маршрутизатор. Високу міцність моделі гарантує унікальний композитний матеріал на основі пластику – anvilNITE.