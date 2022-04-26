Всепогодний комутатор із SFP, роутер на 12 SFP+ портів та ін. новинки MikroTik

Зустрічайте низку нових «гарячих» новинок MikroTik, орієнтованих на вимогливих до високої продуктивності користувачів.
MikroTik netFiber 9 - це потужний всепогодний комутатор із SFP, SFP+ та Gigabit Ethernet. Його оснащено процесором ARM v7, 256 МБ оперативної пам'яті, 4x 10G SFP+ портів та вдосконаленим чипом комутації Marvell, здатним витримувати навіть найважчі навантаження.
MikroTik CCR2004 – роутер на 12 оптичних SFP+ портів зі швидкістю 10 Гбіт/с та 2 оптичними портами SFP28 зі швидкістю 25 Гбіт/с. Підтримуються SFP модулі 1.25G, 10G та 25G.
Rack-holder SR-10U - настільна стійка 19” 10U з регульованим кутом нахилу та додатковими можливостями для прокладання кабелів. Стійку можна встановити як на робочому столі, так і просто на підлозі. Ззаду можна прикріпити подовжувач з декількома роз'ємами. SR-10U надзвичайно міцна незважаючи на те, що виготовлена з алюмінію і важить лише 1.85 кг, при габаритах 318x511x507 мм. Форм-фактор її - 10U, а в комплекті поставки є гвинти на 10 пристроїв, а також гайки та гвинти для кріплення самої стійки.
ANT-OMNI-868-01 - 2702136 – всенаправлена антена. Її особливості: 868 МГц, коефіцієнт посилення - 4 дБі, лінійна поляризація, кут розкриття гор./верт. 360 ° / 30 °, ступінь захисту: IP67 (стійка до морської води), монтажний куточок та щоглові хомути.
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