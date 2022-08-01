Потужний комутатор Mikrotik CRS504-4XQ-IN

1 августа 2022, 11:55

100G керований комутатор 3 рівня в компактному корпусі з двома блоками живлення.

Це кардинально новий рівень - рішення з портами 100 Гбіт/сек і можливістю підключити до 16 пристроїв зі швидкістю 25Гбіт/сек. SFP порти сумісні для підключення модулів 10G та 25G.

Є два блоки живлення, в тому числі, для резервного живлення з можливістю гарячої заміни - Mikrotik 12POW150.

Серед іншого:

1 х процесор QCA9531 із частотою 650 МГц

Оперативна пам'ять – 64мб

1х 10/100 мб/с Ethernet POE IN 802.3 b

1 х серійний порт RJ45

4 х 100G мб/с QSFP28

Mikrotik CRS504-4XQ-IN виконаний у металевому корпусі з можливістю інтеграції у стійку 1U. Температурний режим від -40 до 70гр за цельсієм.

Перед завантаженням CRS504-4XQ-IN доступний #⃣ вибір системи Mikrotik RouterOS Level 5 або SwitchOS - залежить від рішення користувача.

Незабаром ця модель буде доступною в нашому магазині.



Більше новин від Network Discount - https://www.facebook.com/networkdiscount/