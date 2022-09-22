Що вміє керований гігабітний комутатор LINKSYS LGS352C

22 сентября 2022, 11:45

Керований гігабітний комутатор LINKSYS з 48 портами та 4 гігабітними каналами висхідного зв'язку SFP+ 10 Гбіт/с є універсальним рішенням для управління пристроїв у мережах бізнес-класу, забезпечення безпеки, швидкості та якості обслуговування.

Тип керований 2 рівні

Форм-фактор, що монтується у стійку

Пропускна спроможність 176 Гбіт/с

Розмір таблиці MAC-адрес 32K

Порти Gigabit Ethernet 48 шт

SFP+ (оптика) 4 шт

Uplink 4 шт

Тип Uplink SFP+

Консольний порт

Управління SSH Telnet

Web-інтерфейс SNMP

базові можливостіLink Aggregation VLAN

захист від петель обмеження швидкості доступу

Блок живлення зовнішній

Напруга живлення 12 В

Потужність що споживається 43.87 Вт

Робоча температура 0 °C ~ +45 °C

Габарити - 440x260x44 мм

Вага 3468 г



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