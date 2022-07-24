LINKSYS LGS352C - керований гігабітний комутатор

Керований гігабітний комутатор LINKSYS з 48 портами та 4 гігабітними каналами висхідного зв'язку SFP+ 10 Гбіт/с є універсальним рішенням для управління пристроїв у мережах бізнес-класу, забезпечення безпеки, швидкості та якості обслуговування.
Тип керований 2 рівні
Форм-фактор, що монтується у стійку
Пропускна спроможність 176 Гбіт/с
Розмір таблиці MAC-адрес 32K
Порти Gigabit Ethernet 48 шт
SFP+ (оптика) 4 шт
Uplink 4 шт
Тип Uplink SFP+
Консольний порт
Управління SSH Telnet
Web-інтерфейс SNMP
Базові можливостіLink Aggregation VLAN
Захист від петель обмеження швидкості доступу
Блок живлення зовнішній
Напруга живлення 12 В
Потужність що споживається 43.87 Вт
Робоча температура 0 °C ~ +45 °C
Габарити - 440x260x44 мм
Вага 3468 г
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