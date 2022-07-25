Комутатор LINKSYS LGS352C

25 июля 2022, 22:37

Керований гігабітний комутатор LINKSYS з 48 портами та 4 гігабітними каналами висхідного зв'язку SFP+ 10 Гбіт/с є універсальним рішенням для управління пристроїв у мережах бізнес-класу, забезпечення безпеки, швидкості та якості обслуговування.

Тип керований 2 рівніФорм-фактор, що монтується у стійкуПропускна спроможність 176 Гбіт/сРозмір таблиці MAC-адрес 32KПорти Gigabit Ethernet 48 штSFP+ (оптика) 4 штUplink 4 штТип Uplink SFP+Консольний портУправління SSH TelnetWeb-інтерфейс SNMPБазові можливостіLink Aggregation VLANЗахист від петель обмеження швидкості доступуБлок живлення зовнішнійНапруга живлення 12 ВПотужність що споживається 43.87 ВтРобоча температура 0 °C ~ +45 °CГабарити - 440x260x44 ммВага 3468 г