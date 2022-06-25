LINKSYS LGS352C - керований гігабітний комутатор

25 июня 2022, 11:53

Керований гігабітний комутатор LINKSYS з 48 портами та 4 гігабітними каналами висхідного зв'язку SFP+ 10 Гбіт/с є універсальним рішенням для управління пристроїв у мережах бізнес-класу, забезпечення безпеки, швидкості та якості обслуговування.

- Тип керований 2 рівні- Форм-фактор, що монтується у стійку- Пропускна спроможність 176 Гбіт/с- Розмір таблиці MAC-адрес 32K- Порти Gigabit Ethernet 48 шт-SFP+ (оптика) 4 шт-Uplink 4 шт-Тип Uplink SFP+-Консольний порт-Управління SSH Telnet-Web-інтерфейс SNMP-базові можливостіLink Aggregation VLAN-захист від петель обмеження швидкості доступу-Блок живлення зовнішній-Напруга живлення 12 В-Потужність що споживається 43.87 Вт-Робоча температура 0 °C ~ +45 °C-Габарити - 440x260x44 мм-Вага 3468 г