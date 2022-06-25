LINKSYS LGS352C - керований гігабітний комутатор

Керований гігабітний комутатор LINKSYS з 48 портами та 4 гігабітними каналами висхідного зв'язку SFP+ 10 Гбіт/с є універсальним рішенням для управління пристроїв у мережах бізнес-класу, забезпечення безпеки, швидкості та якості обслуговування.
- Тип керований 2 рівні
- Форм-фактор, що монтується у стійку
- Пропускна спроможність 176 Гбіт/с
- Розмір таблиці MAC-адрес 32K
- Порти Gigabit Ethernet 48 шт
-SFP+ (оптика) 4 шт
-Uplink 4 шт
-Тип Uplink SFP+
-Консольний порт
-Управління SSH Telnet
-Web-інтерфейс SNMP
-базові можливостіLink Aggregation VLAN
-захист від петель обмеження швидкості доступу
-Блок живлення зовнішній
-Напруга живлення 12 В
-Потужність що споживається 43.87 Вт
-Робоча температура 0 °C ~ +45 °C
-Габарити - 440x260x44 мм
-Вага 3468 г
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