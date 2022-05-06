Маршрутизатор CCR2116-12G-4S+, точка доступу wAP LR2 kit, R11e-LR2 та ін.

6 мая 2022, 21:57

Компанія MikroTik оголосила про вихід цілого ряду нових рішень, орієнтованих виключно на вимогливих до якості користувачів.

Маршрутизатор MikroTik CCR2116-12G-4S+ дозволяє забути за будь-які обмеження. Цей прилад оснащено потужним 16-ядерним процесором Amazon Annapurna Labs Alpine для роботи в мережах 10G. І це найважливіший аспект, особливо коли мова йде про надскладні операції, засновані на потужній роботі кожного з'єднання.

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Комплект MikroTik wAP LR2 (RBwAPR-2nD&R11e-LR2) - нове готове рішення для технології LoRa. Працює з частотою 2,4 ГГц. Як і попередні комплекти MikroTik wAP, новинка забезпечує попередньо встановлений ретранслятор пакетів UDP на будь-які загальнодоступні або особисті сервери LoRa, а також захищений від атмосферних впливів безпровідний доступ (може використовуватися в якості серверної частини) з інтерфейсом WLAN 2,4 ГГц і портом Ethernet з PoE in.

MikroTik R11e-LR2 - карта miniPCIe-шлюзу для створення інтернет-проектів 2,4 ГГц за технологією LoRaWAN. Використовується в наборах LoRa на частоті 2,4 ГГц і забезпечує підключення для будь-якого продукту MikroTik, який оснащений слотом miniPCIe з підключеними USB-лініями. Підтримує 4 різні канали RX і 1 канал TX.

MikroTik TOF-2400-8V-4 - комплект із зовнішньої всенаправленої антени (8 дБі) для діапазону 2400–2500 МГц, кабельного перехідника SMA довжиною 1 м і механічного тримача для швидкого та зручного кріплення на стійку.